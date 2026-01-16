Saatnya Berjuang Meraih PNS, PPPK Statusnya Sangat Lemah
jpnn.com, JAKARTA - PPPK diminta kembali merapatkan barisan untuk berjuang meraih status PNS.
Pengurus pusat Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Ahmad Saifudin mengingatkan, jangan puas dengan status ASN PPPK karena kedudukannya sangat lemah.
"Saatnya berjuang meraih status PNS. Kalau puas dengan status PPPK sama saja mematikan karier karena sewaktu-waktu kontrak kerjanya tidak diperpanjang," kata Ahmad Saifudin kepada JPNN, Jumat (16/1).
Dia menambahkan, potensi terjadinya pemutusan kontrak kerja PPPK bisa terjadi lagi di daerah lain, mengingat tahun ini masa kontraknya berakhir.
Honorer K2 yang diangkat menjadi ASN PPPK pada 2021 merupakan hasil seleksi 2019.
Rata-rata masa kontraknya lima tahun dan seharusnya diperpanjang lagi tahun ini. Namun, dengan alasan kinerja buruk dan masalah anggaran, pemda tidak memperpanjang kontrak kerjanya.
"Menyikapi masalah teman-teman PPPK yang diputus kontrak menunjukan PPPK tidak punya kekuatan dan pembelaan atas nasib. Artinya posisinya lemah," kata Saifudin.
Guru PPPK berprestasi ini menambahkan, andai saja pada 2019 itu yang memimpin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan lahir PPPK. Honorer K2 akan diangkat menjadi PNS karena jatahnya demikian.
Pengurus pusat AP3KI Ahmad Saifudin mengatakan, sudah saatnya berjuang meraih PNS karena PPPK statusnya sangat lemah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kantor Imigrasi Belawan Berkomitmen Tingkatkan Kinerja dan Integritas Aparatur pada Tahun 2026
- Video Asusila Oknum ASN Batam Berdurasi 23 Detik Diusut Polisi
- Bantuan PKBM Indramayu Dikorupsi Oknum ASN, Modusnya Begini
- 5 Berita Terpopuler: Keputusan Penting Diteken, Gaji Guru PPPK Paruh Waktu 2026 Naik 87,5%, Sudah Adil?
- Honorer Sudah Lama Mengabdi Gagal PPPK Paruh Waktu, Apa Solusinya?
- Honorer jadi PPPK Paruh Waktu Sudah 100%, Tidak Ada Sisa