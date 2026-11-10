Peringatan 81 Tahun Hari Pahlawan:
Saatnya Lahir Pahlawan-Pahlawan Kesejahteraan Sosial
Oleh: Dr. H. Ahmad Effendy Choirie, M.Ag., M.H - Ketua Umum DNIKS; Anggota DPR/MPR RI 1999–2013
jpnn.com - Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan.
Tahun 2026 menandai 81 tahun peristiwa heroik Pertempuran Surabaya, 10 November 1945.
Peristiwa tersebut bukan sekadar catatan sejarah perjuangan bersenjata, melainkan simbol keberanian, pengorbanan, persatuan, patriotisme, dan kecintaan rakyat terhadap kemerdekaan bangsanya.
Delapan puluh satu tahun silam, rakyat Surabaya bersama para pejuang, ulama, santri, pemuda, tentara, dan berbagai elemen masyarakat mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kekuatan kolonial yang hendak kembali menguasai negeri ini.
Dengan persenjataan yang terbatas, mereka menghadapi kekuatan militer Sekutu yang jauh lebih modern.
Ribuan orang menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Namun, semangat perjuangan mereka tidak pernah padam.
Sejarah mencatat Bung Tomo sebagai salah seorang tokoh yang membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya.
Sejarah juga mencatat peran penting Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dipelopori KH Hasyim Asy'ari bersama para ulama Nahdlatul Ulama dalam membangkitkan kewajiban moral dan keagamaan mempertahankan kemerdekaan.
Ketua Umum DNIKS Ahmad Effendy Choirie mengatakan saatnya lahir pahlawan-pahlawan kesejahteraan sosial di seluruh penjuru Nusantara.
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