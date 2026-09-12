Sabar Tobing Tekankan Kepatuhan Pajak sebagai Fondasi Bisnis dan Melindungi Aset Perusahaan

jpnn.com - JAKARTA - Founder & CEO Hive Five Dr. Sabar L. Tobing, SE., MM., Ak., CA., CTL., CTAP., BKP. menekankan tentang pentingnya pembukuan, perencanaan pajak, dan kepatuhan sebagai fondasi menjaga bisnis serta melindungi aset perusahaan.

Doktor Sabar Tobing menyampaikan itu dalam seminar “Tekankan Kepatuhan Pajak sebagai Fondasi Bisnis” di Bank Mandiri Prioritas KCP Jakarta Glodok Pancoran, Jumat (11/9).

Sabar dalam kegiatan itu membahas optimalisasi pembukuan, strategi perencanaan pajak, mitigasi risiko pemeriksaan, hingga pengelolaan aset untuk generasi berikutnya.

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“Pembukuan yang baik, tax planning yang strategis, serta pelaporan yang patuh menjadi fondasi bisnis untuk melindungi aset perusahaan dan meminimalkan risiko sanksi fiskal,” kata Sabar.

Menurut dia, struktur kepemilikan dan operasional perusahaan juga perlu diperhatikan dalam menyusun strategi perpajakan. Salah satu pendekatan yang disorot ialah mengoptimalkan penggunaan badan usaha. “Hindari pajak itu di orang pribadi, geser ke badan usaha,” ujar Sabar.

Dia pun menjelaskan bahwa pengaturan struktur usaha perlu menjadi bagian dari perencanaan pajak, sehingga beban perpajakan dapat dikelola melalui badan usaha sesuai ketentuan berlaku.

Sabar juga mengingatkan mengenai risiko pemeriksaan pajak dan batas waktu yang dapat menjangkau periode lima tahun.

“Masa kedaluwarsa pemeriksaan pajak adalah lima tahun. Artinya, instrumen keuangan, seperti deposito tetap berada dalam radar pengawasan dan memiliki potensi untuk diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak,” katanya.