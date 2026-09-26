Sabar Tobing Ungkap Strategi Pengusaha Hindari Masalah Pajak di Akhir Tahun
jpnn.com - JAKARTA - Founder & CEO Hive Five Dr. Sabar L. Tobing, SE., MM., Ak., CA., CTL., CTAP., BKP. mengingatkan pelaku usaha untuk tidak menunggu akhir tahun dalam melakukan pengelolaan dan rekonsiliasi pajak.
Menurut Sabar Tobing, pengelolaan pajak secara berkala penting untuk mencegah terjadinya kurang bayar dalam jumlah besar sekaligus memastikan pembukuan, transaksi, aset, dan aktivitas usaha tercatat dengan baik.
Sabar menyampaikan hal tersebut dalam Gathering Nasabah Prioritas Bank Mega KC Kebun Jeruk, Jumat (25/9/2026), saat membawakan materi bertajuk “Strategi Perencanaan Pajak dan Perlindungan Kekayaan.”
“Hindari kurang bayar pajak dalam jumlah besar di akhir tahun dengan melakukan pengelolaan dan rekonsiliasi pajak secara berkala,” kata Sabar Tobing.
Dia mengatakan bahwa pembukuan dan pencatatan menjadi bagian penting bagi wajib pajak, khususnya mereka yang memiliki kegiatan bisnis.
Pencatatan perlu mencakup aset, harta, transaksi, hingga aktivitas usaha, sehingga posisi keuangan dapat dijelaskan secara jelas.
Menurut dia, pembukuan yang tertata juga akan membantu wajib pajak dalam menjalankan administrasi maupun ketika menghadapi pemeriksaan pajak.
Dalam mengelola pajak, Sabar mengatakan pelaku usaha juga perlu memahami kondisi bisnisnya.
Founder & CEO Hive Five Sabar Tobing mengingatkan pelaku usaha untuk tidak menunggu akhir tahun dalam melakukan pengelolaan dan rekonsiliasi pajak.
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