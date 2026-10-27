Sabet 2 Penghargaan, MoraRepublic Terapkan 4 Strategi Jaga Pertumbuhan Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - PT Ekamas Mora Republik Tbk (MoraRepublic) meraih dua penghargaan sekaligus, yakni TOP Corporate Social Responsibility (CSR) of The Year 2026 dan TOP Corporate Award 2026.

Apresiasi dari Infobrand.id bersama Tras n Co Indonesia tersebut diniali menjadi momentum bagi perseroan memperkuat reputasi perusahaan yang berorientasi pada pertumbuhan bisnis sekaligus memperhatikan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan pemerataan akses digital.

GM Center of Excellence MoraRepublic Farel S.V. Sinaga menjelaskan perusahaan terus mengembangkan strategi pertumbuhan yanv sejalan dengan penerapan tata kelola baik serta pelaksanaan program tanggung jawab sosial berkelanjutan.

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perseroan berfokus pada tiga pilar utama yakni People, Environment, dan Digital Literacy.

"Program ini kami jalankan sejalan dengan budaya perusahaan, IMPACT, dengan fokus pada masyarakat, Lingkungan dan masa depan," kata Farel di Jakarta, baru-baru ini.

Melalui pilar People, perseroan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat via kegiatan kemanusiaan, sementara pilar Environment diarahkan untuk mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Baca Juga: Wamendagri Ribka Serahkan Penghargaan Tokoh Kebudayaan di Malam Anugerah PIKI Awards 2026

Di sisi lain, pilar Digital Literacy diwujudkan melalui penyediaan akses layanan internet gratis yang telah menjangkau sedikitnya 20 panti asuhan di berbagai kota di Indonesia untuk membuka kesempatan generasi muda memanfaatkan teknologi.

Farel mengungkapkan penilaian dan riset independen dari penyelenggara mengukuhkan konsistensi pelaksanaan berbagai program sosial perseroan yang telah berlangsung bertahun-tahun.