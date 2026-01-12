Sabet 3 Emas di IPITEX 2026, Usakti Tegaskan Komitmen Inovasi Berbasis IoT & AI

jpnn.com, JAKARTA - Delegasi mahasiswa Universitas Trisakti berhasil mengharumkan nama Indonesia dalam ajang International Intellectual Property, Invention, Innovation, and Technology Exposition (IPITEX) 2026 di Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand pada 5-9 Januari 2026.

Menariknya, tiga medali emas, dua medali perak dan dua penghargaan khusus dalam IPITEX 2026 berhasil dibawa pulang oleh lima orang tim terdiri dari mahasiswa lintas fakultas di bawah bimbingan Ryan Johan Sembiring.

Sebagai informasi, International Intellectual Property, Invention, Innovation, and Technology Exposition (IPITEX) merupakan salah satu kompetisi inovasi dan teknologi bergengsi di kawasan Asia Tenggara, dan diselenggarakan setiap tahun di Bangkok, Thailand.

Kompetisi ini menjadi ajang bagi inventor, peneliti, dan inovator dari berbagai negara untuk mempresentasikan karya-karya terbaik mereka di bidang kekayaan intelektual, penemuan, inovasi, dan teknologi.

Ryan Johan Sembiring selaku Dosen Pembimbing dari Universitas Trisakti (Usakti) mengungkapkan prestasi ini membuktikan ketekunan mahasiswa Universitas Trisakti dapat memperoleh hasil maksimal.

Menurut dia, keikutsertaan Universitas Trisakti dalam IPITEX 2026 merupakan bagian dari komitmen institusi untuk mendorong mahasiswa mengembangkan inovasi berbasis teknologi Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI).

“Kelima tim yang dikirim mengusung inovasi menyasar berbagai permasalahan, mulai dari aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, pengelolaan sampah, keselamatan kebakaran, hingga teknologi pertahanan,” kata Ryan melalui keterangannya pada Senin (12/1/2026).

Lebih lanjut, ia menyampaikan fakta menarik, bahwa delegasi dari Universitas Trisakti adalah keberhasilan model kolaborasi lintas fakultas. Mahasiswa lintas disiplin ilmu dari hukum, kedokteran, ekonomi, hingga desain berhasil bersinergi menciptakan inovasi komprehensif dan aplikatif.