Sabet Dua Penghargaan di Insurance Asia Awards 2026, Great Eastern Life Indonesia Kian Bersinar

jpnn.com, JAKARTA - Great Eastern Life Indonesia kembali mengukir prestasi internasional dengan meraih dua penghargaan di ajang Insurance Asia Awards 2026 di Singapura.

Perusahaan asuransi ini sukses memenangkan kategori New Insurance Product of the Year – Indonesia lewat produk GREAT Heritage Protector dan Digital Transformation Initiative of the Year – Indonesia melalui sistem inovatif EBQS.

Penghargaan tingkat Asia ini diterima langsung oleh Marketing Director Great Eastern Life Indonesia, Roy Hendrata Gozalie.

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Pencapaian ini sekaligus memperpanjang rekam jejak gemilang perusahaan yang konsisten membawa pulang trofi dari ajang tersebut sejak tahun 2022.

Produk unggulan pertama yang diapresiasi adalah GREAT Heritage Protector. Solusi perlindungan jiwa berbasis dolar AS (USD) yang dirancang untuk nasabah affluent ini berhasil mencatatkan performa luar biasa dengan menembus 128% dari target tahunan hanya dalam kurun waktu empat bulan sejak diluncurkan.

Sementara itu di pilar digital, Great Eastern Life Indonesia unggul berkat Employee Benefits Quotation System (EBQS).

Platform end-to-end ini berhasil memangkas proses administrasi asuransi kumpulan secara drastis—salah satunya mempercepat registrasi nasabah korporasi dari yang semula memakan waktu 1 hari kerja menjadi hanya dalam 30 menit saja.

"Bagi kami, inovasi tidak berhenti pada menghadirkan sesuatu yang baru, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan yang nyata. Baik dalam mendukung nasabah merencanakan warisan keluarga secara terstruktur, maupun mempercepat proses bisnis korporasi agar lebih akurat dan efisien," ujar Roy.