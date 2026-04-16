Sabet Gelar Srikandi Milenial, Ranny Fahd Arafiq Terharu

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq, berhasil menyabet penghargaan bergengsi dalam ajang KWP Awards 2026. Legislator muda ini dinobatkan sebagai Srikandi Milenial Inspiratif Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Pekerja oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).

Penghargaan tersebut diserahkan di ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4). Pencapaian ini tergolong istimewa mengingat Ranny merupakan wajah baru yang baru memulai debutnya sebagai anggota DPR RI untuk periode 2024-2029.

Ranny mengaku bangga sekaligus terharu atas apresiasi yang diberikan oleh para jurnalis yang sehari-hari meliput di lingkungan parlemen. Baginya, pengakuan dari awak media merupakan indikator bahwa kinerjanya di awal masa jabatan terpantau secara positif.

“Saya merasa bangga karena kinerja saya diakui oleh para wartawan parlemen. Apalagi saya merupakan anggota yang baru masuk di periode 2024-2029 ini,” ungkap Ranny dalam keterangannya.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan merupakan akhir dari pencapaiannya, melainkan sebuah tanggung jawab baru. Ia berjanji akan menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan akses kesehatan masyarakat.

“Penghargaan KWP Award ini menjadi lecutan bagi diri saya untuk terus berusaha sebaik mungkin menjadi pengawal kesejahteraan pekerja dan kesehatan masyarakat,” tegas Ranny.

KWP Awards 2026 merupakan agenda rutin dua tahunan yang mengusung tema “Mengawal Perjuangan, Mengapresiasi Dedikasi: Bersama Mewujudkan Indonesia Emas”. Ajang ini bertujuan untuk memotret kinerja para pemimpin dan wakil rakyat secara objektif melalui pengamatan pers.

Pada gelaran tahun ini, tercatat lebih dari 60 nominasi penerima penghargaan. Sebagai informasi, tradisi pemberian penghargaan ini telah berlangsung konsisten, seperti KWP Awards 2021 yang dipimpin Marlen Erikson Sitompul dan KWP Awards 2023 yang dinakhodai Ariawan bersama Samrut Lellosima. Pelaksanaan KWP Award 2026 juga mendapat dukungan luas dari sejumlah perusahaan negara (BUMN) dan swasta yang berperan dalam pembangunan nasional, di antaranya Bank Mandiri, BNI, BRI, GoTo, Hutama Karya, PLN, Taspen, serta Inalum. (tan/jpnn)