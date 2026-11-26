jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyempurnakan statusnya sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 dengan keluar sebagai juara umum.

Hingga penutupan ajang pada Senin (23/11/2026), kontingen Tangsel kokoh di puncak klasemen akhir dengan koleksi 763 medali.

Dominasi tuan rumah sulit dibendung kontingen lain. Dari total medali tersebut, Tangsel memborong 306 emas, 228 perak, dan 229 perunggu—selisih lebih dari seratus emas dari pesaing terdekatnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel TB Asep Nurdin, menyampaikan rasa syukur sekaligus bangga atas perjuangan para atlet di lapangan.

Menurutnya, pencapaian itu bukan sekadar soal angka di papan klasemen, melainkan buah dari kerja keras panjang dan dukungan penuh warga.

"Kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, dan kontingen yang telah berjuang habis-habisan, Bapak Wali Kota menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari doa masyarakat Tangsel yang terus memompa semangat mereka," ujar Asep, Selasa (24/11).

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Lebih dari sekadar pesta olahraga empat tahunan, Asep menegaskan bahwa Porprov VII Banten menjadi batu loncatan krusial bagi pembinaan atlet daerah.

Para peraih medali dari ajang ini diproyeksikan menjadi tulang punggung Provinsi Banten bersaing di kejuaraan nasional, hingga Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang.