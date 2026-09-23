Sabet Tiket Final A, Tim Kano Indonesia Jaga Asa Medali di Asian Games 2026

jpnn.com, JAKARTA - Dua wakil kano sprint Indonesia berhasil mengamankan tiket lolos langsung ke babak Final A Asian Games Aichi-Nagoya 2026 seusai tampil impresif pada babak penyisihan di Miyoshi Lake Canoe Course, Jepang, Rabu (23/9).

Herlin Aprilin Lali menjadi wakil pertama Indonesia yang langsung mengamankan tiket final setelah finis kedua pada Heat 1 nomor canoe single (C1) 200 meter putri dengan catatan waktu 47,530 detik.

Herlin hanya tertinggal 0,588 detik dari atlet Uzbekistan Shohsanam Sherzodova yang memenangi heat dengan 46,942 detik. Sementara wakil Thailand Orasa Thiangkathok menempati urutan ketiga dengan 48,795 detik.

Berdasarkan sistem kompetisi, tiga atlet teratas dari masing-masing heat berhak langsung melaju ke Final A, sedangkan peringkat berikutnya harus melalui semifinal.

Tiket Final A berikutnya diamankan pasangan Dayumin/Sella Monim pada nomor canoe double (C2) 500 meter putri.

Dayumin/Sella finis ketiga Heat 2 dengan waktu 2 menit 02,872 detik, di belakang pasangan China Sun Mengya/Ma Yanan yang mencatat 1:55,959 serta pasangan Kazakhstan Mariya Brovkova/Ulyana Kisseleva dengan 1:58,282.

Sementara itu, tiga wakil Indonesia lainnya harus melanjutkan perjuangan melalui semifinal setelah menempati posisi keempat pada heat masing-masing.

Pada kayak four (K4) 500 meter putra, Subhi, Dede Sunandar, Indra Hidayat, dan Wandi finis keempat Heat 2 dengan catatan 1 menit 29,762 detik.