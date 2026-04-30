Sachrudin Sebut Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas Pilar Penting Perlindungan Masyarakat

jpnn.com, PALEMBANG - Wali Kota Tangerang H. Sachrudin menekankan pentingnya peran strategis Pemadam Kebakaran (Damkar), Satpol PP, dan Satlinmas sebagai pilar perlindungan masyarakat dalam upaya mitigasi tanggap darurat dan bencana.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri puncak peringatan HUT ketiga instansi tersebut di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, Kamis (30/4/2026).

"Ketiganya adalah pilar penting khususnya dalam upaya mitigasi tanggap darurat dan tanggap bencana sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat," tutur Wali Kota Sachrudin saat ditemui seusai upacara, Kamis, (30/4/2026).

"Untuk itu, saya berharap peringatan ini dapat menjadi momentum bagi Damkar, Satpol PP dan Satlinmas agar dapat semakin profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas," imbuh Sachrudin.

Sachrudin turut berpesan kepada seluruh personel Damkar, Satpol PP dan juga Satlinmas khususnya di Kota Tangerang agar dapat senantiasa meningkatkan skil ketangkasan agar dapat semakin cakap dan optimal dalam melayani masyarakat.

"Teruslah berkontribusi dan hadir di tengah masyarakat dengan semangat melayani dan melindungi," pesan Wali Kota Tangerang.(ray/jpnn)