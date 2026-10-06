Sachrudin Tegaskan Program Cek Kesehatan Gratis Harus Diikuti Tindak Lanjut Pengobatan

jpnn.com, TANGERANG - Wali Kota Tangerang H. Sachrudin menegaskan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tidak boleh berhenti pada tahap pemeriksaan saja, melainkan harus ditindaklanjuti dengan langkah pengobatan nyata.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Kunjungan Kerja Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di RSUP Sitanala, Neglasari, Senin (5/10/2026).

Dalam kegiatan Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis bersama Wakil Gubernur Banten tersebut, Sachrudin menyampaikan bahwa mengetahui kondisi tubuh lebih awal memberikan kesempatan besar bagi masyarakat untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih cepat.

Ia menekankan bahwa fungsi utama dari CKG adalah sebagai dasar intervensi kesehatan berikutnya, baik berupa pengobatan, pemantauan intensif, maupun upaya preventif untuk menjaga tubuh tetap bugar.

“Cek Kesehatan Gratis ini bukan sekadar mengetahui, tetapi bagaimana kita mengatasinya. Setelah tahu penyakitnya, harus ditindaklanjuti dan diobati. Sedangkan bagi yang sehat, semakin tahu bagaimana menjaganya,” ujar Sachrudin di RSUP Sitanala.

Menurutnya, makin cepat gangguan kesehatan diketahui, makin besar peluang penanganan dilakukan lebih awal. Karena itu, Pemkot Tangerang terus mendorong layanan kesehatan yang mudah diakses dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui pendekatan jemput bola agar masyarakat lebih mudah memanfaatkan CKG.

“Jangan sampai masyarakat harus datang jauh-jauh untuk mendapatkan layanan. Kita yang harus lebih dekat kepada masyarakat. Karena itu, upaya jemput bola yang dilakukan jajaran Dinkes penting agar CKG menjangkau lebih banyak warga dan semakin banyak yang memanfaatkannya,” ujar Sachrudin.

Upaya tersebut turut mendorong tingginya partisipasi masyarakat dalam CKG. Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah pun turut mengapresiasi capaian Kota Tangerang yang telah melampaui satu juta peserta dari target sekitar 1,9 juta penduduk.