Saddil Ramdani Dipinjamkan ke Persebaya, Masih Ada Jalan Kembali ke Persib?
jpnn.com - Persebaya Surabaya kini menjadi tempat Saddil Ramdani melanjutkan kiprahnya pada Super League 2026/27.
Saddil akan berseragam Bajul Ijo dengan status pinjaman dari Persib Bandung.
Situasi itu membuat perjalanan Saddil bersama Persib belum benar-benar berakhir.
Jalan Pulang Saddil ke Persib Masih Terbuka
Ada kesempatan bagi pemain berusia 27 tahun tersebut untuk kembali mengenakan jersei Maung Bandung setelah masa pinjamannya selesai.
Namun, sebelum kembali ke Bandung, Saddil punya pekerjaan yang harus diselesaikan di Surabaya.
Persebaya bisa menjadi panggung bagi Saddil untuk kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya. Konsistensi penampilan dan kontribusi yang diberikan tentu akan menjadi modal penting bagi sang pemain dalam melanjutkan kariernya.
Pelatih Persib, Igor Tolic, menilai seorang pemain membutuhkan kesempatan tampil untuk mempertahankan kualitas permainannya.
"Menit bermain sangat penting bagi seorang pemain untuk menjaga performa dan kepercayaan diri," ucapnya.
Saddil Ramdani menuju Persebaya dengan status pinjaman. Lantas, masih terbuka peluang bagi sang winger untuk kembali ke Persib?
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