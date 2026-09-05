Saddil Ramdani Kirim Sinyal Hengkang dari Persib Bandung, Haji Umuh Kaget

jpnn.com - Winger Persib Bandung Saddil Ramdani secara mengejutkan menyampaikan pesan bernada perpisahan melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat (4/9/2026).

Pernyataan itu disampaikan menjelang pertandingan pekan pertama BRI Super League 2026/2027 melawan PSM Makassar, Minggu (6/9/2026) malam.

Belum ada keterangan resmi dari manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) terkait rumor kepergian Saddil Ramdani yang baru satu musim membela Pangeran Biru.

Saat dikonfirmasi, Komisaris PT PBB Umuh Muchtar mengaku terkejut dengan pernyataan yang ditulis Saddil di media sosial pribadinya.

Menurutnya, tidak ada informasi apa pun yang diterimanya, termasuk dari pemain sendiri.

"Ini Saddil kemarin enggak ngomong-ngomong. Saya juga kaget Saddil Ramdani tiba-tiba dipinjamkan," kata Umuh, Sabtu (5/9).

Menurutnya, Saddil masih mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan PSM, sehingga tidak ada kabar mengenai rencana klub meminjamkan pemain Timnas Indonesia tersebut.

"Padahal sedang persiapan pertandingan lawan PSM yang akan digelar besok," ucap dia.