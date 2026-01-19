Saddil Ramdani Kirim Sinyal ke Timnas Indonesia, Ini Pesannya untuk John Herdman
jpnn.com - Nama Saddil Ramdani kembali mencuat di tengah dinamika Timnas Indonesia.
Winger Persib Bandung itu secara terbuka mengungkapkan hasratnya untuk kembali bersaing memperebutkan tempat di Skuad Garuda.
Bagi Saddil, seragam tim nasional bukan sekadar simbol, melainkan panggung tertinggi bagi pesepak bola Indonesia.
Kerinduan itu muncul setelah Saddil lebih dari setahun tak lagi mendapat panggilan membela Merah Putih.
"Kami sebagai pemain Indonesia tentu rindu untuk bermain di timnas."
"Siapa yang tidak ingin membela Timnas Indonesia, semua pasti ingin," ucap Saddil.
Dia menilai kesempatan kembali ke timnas harus dijawab dengan kesiapan dan pembuktian nyata.
Saddil menegaskan dirinya selalu memelihara motivasi untuk bersaing jika peluang itu datang.
Saddil Ramdani menanti kesempatan kembali ke Timnas Indonesia. Dia juga menyampaikan pesan khusus untuk pelatih anyar John Herdman.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hehanussa Bersaudara Dilepas Sementara, Ini Rencana Persib Bandung Selanjutnya
- Bojan Hodak Puas dengan Skuad Persib Bandung, tapi Isyaratkan Tambah 2 Pemain, Siapa?
- Dipinjamkan ke Persik, Rezaldi dan Hamra Masih Masuk Rencana Bojan Hodak di Persib?
- Hodak Sebut 5 Tim Pesaing Berat Persib, Nomor 4 Berbahaya
- Pelatih Persib Senang Jika Bek Kiri Murni Kualitas Bagus Ini Kembali
- ASEAN Championship 2026: Menanti Sentuhan John Herdman, Optimisme Timnas Indonesia Meningkat