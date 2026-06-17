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Saddil Ramdani Pede, Persib Punya Modal Besar Bersaing di ACC 2026/2027

Saddil Ramdani Pede, Persib Punya Modal Besar Bersaing di ACC 2026/2027
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Winger Persib Bandung Saddil Ramdani. Foto: Persib.

jpnn.com, JAKARTA - Pemain Persib Bandung, Saddil Ramdani, optimistis menyambut kiprah Maung Bandung di ASEAN Club Championship (ACC) 2026/2027. 

Menurutnya, Persib memiliki semua faktor yang dibutuhkan untuk bersaing dengan klub-klub terbaik Asia Tenggara.

Saddil menilai status Persib sebagai salah satu klub terbesar di Indonesia menjadi modal penting saat tampil di kompetisi regional tersebut. 

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Apalagi, skuad Persib dihuni banyak pemain berkualitas yang mampu bersaing di level internasional.

Tak hanya itu, dukungan luar biasa dari Bobotoh juga diyakini bakal menjadi senjata tambahan bagi tim asuhan Bojan Hodak.

Atmosfer yang diciptakan suporter disebut Saddil bisa memberikan energi besar bagi tim saat menghadapi laga-laga krusial.

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"Saya melihat peluang Persib di ASEAN Club Championship cukup bagus."

"Persib adalah tim besar dengan kualitas pemain dan dukungan suporter yang luar biasa. Saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini," ujar Saddil.

Saddil Ramdani optimistis Persib Bandung bisa bersaing di ACC 2026/2027. Dia menyebut Persib memiliki banyak faktor.

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