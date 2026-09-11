Saddil Ramdani Punya Pekerjaan Rumah Setelah Gabung Persebaya

jpnn.com - Saddil Ramdani langsung memiliki pekerjaan rumah setelah resmi menjadi bagian dari Persebaya Surabaya.

Pemain yang dipinjam dari Persib Bandung itu harus segera mengembalikan kebugarannya agar mampu mengikuti ritme latihan skuad Bajol Ijo.

Saddil sudah bergabung dalam sesi latihan Persebaya di Lapangan C pada Rabu (9/9/2026).

Latihan tersebut menjadi kesempatan pertamanya beraktivitas bersama tim setelah menyelesaikan perjalanan dari Bandung menuju Surabaya.

Saddil Mulai Membangun Koneksi di Persebaya

Waktu istirahat selama perjalanan membuat kondisi fisik menjadi perhatian utama Saddil.

Karena itu, dia memilih memanfaatkan latihan perdananya untuk kembali membangun kebugaran sekaligus menyesuaikan diri dengan intensitas yang diterapkan Bernardo Tavares.

"Prioritas saya sekarang ialah mengembalikan kebugaran setelah perjalanan. Saya ingin secepatnya kembali ke kondisi terbaik dan menyesuaikan diri dengan intensitas latihan bersama teman-teman," ucapnya.

Lebih lanjut, Saddil mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan linkungan barunya.