Saddil Ramdani Resmi Berseragam Persebaya, Ada Janji yang Ingin Ditepati

jpnn.com - Saddil Ramdani punya satu hal yang ingin diwujudkan setelah resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya.

Pemain berusia 27 tahun itu merapat ke Kota Pahlawan dengan status pinjaman dari Persib Bandung.

Saddil ingin membalas kepercayaan Persebaya dengan kerja keras di lapangan. Winger Timnas Indonesia itu pun mengaku antusias menyambut petualangan barunya bersama Green Force.

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"Saya sangat bersyukur dan senang bisa mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari Persebaya," ucapnya.

"Bagi saya, ini adalah awal yang baru dan tentunya sebuah tanggung jawab yang besar. Saya ingin belajar, beradaptasi dengan teman-teman baru, dan memberikan yang terbaik untuk tim."

Saddil Ramdani Punya Pesan untuk Bonek

Saddil menyadari dukungan suporter akan menjadi bagian penting dalam perjalanannya bersama Persebaya.

Karena itu, eks pemain Persela Lamongan tersebut secara khusus menyampaikan pesan kepada Bonek dan Bonita.

"Untuk Bonek dan Bonita, terima kasih atas sambutan dan dukungannya. Saya tahu mereka memiliki kecintaan yang sangat besar terhadap Persebaya," tambahnya.