Saddil Ramdani Resmi Tinggalkan Persib, Persebaya Jadi Pelabuhan Baru
jpnn.com - Persib Bandung akhirnya mengambil keputusan terkait masa depan Saddil Ramdani.
Setelah sempat menjadi bahan spekulasi, penyerang sayap Timnas Indonesia tersebut resmi dipinjamkan ke Persebaya Surabaya.
Persib mengumumkan kepindahan Saddil pada Selasa (8/9/2026) siang. Keputusan ini sekaligus mengakhiri teka-teki yang mencuat sejak pemain asal Raha, Sulawesi Tenggara, itu memberi sinyal perpisahan melalui akun Instagram pribadinya.
Isu kepindahan Saddil sebenarnya sudah berembus sejak pekan lalu. Nama Persebaya kemudian makin kuat dikaitkan dengan sang pemain.
Berbagai unggahan di media sosial bahkan mulai menggambarkan Saddil bakal meninggalkan warna biru Persib untuk mengenakan seragam hijau Bajul Ijo. Kini, rumor tersebut berubah menjadi kenyataan.
Persib menyebut peminjaman Saddil bukan semata-mata karena faktor teknis, melainkan bagian dari strategi pengembangan karier sang pemain. Klub menilai Saddil membutuhkan kesempatan tampil secara reguler agar performa dan kepercayaan dirinya tetap terjaga.
Pelatih Persib Igor Tolic pun menegaskan pentingnya menit bermain bagi Saddil. Menurutnya, periode bersama Persebaya dapat menjadi kesempatan bagi pemain berusia 27 tahun tersebut untuk kembali mendapatkan pengalaman kompetitif.
"Menit bermain sangat penting bagi seorang pemain untuk menjaga performa dan kepercayaan diri. Kami berharap Saddil bisa mendapatkan kesempatan yang baik bersama Persebaya, menikmati kompetisinya, dan terus menunjukkan kualitas yang dia miliki," ujar Igor.
Persib Bandung resmi melepas Saddil Ramdani. Dia dipinjamkan ke Persebaya Surabaya.
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