Saddil Ramdani Terpaksa Dipinjamkan ke Klub Lain, Pelatih Persib Beri Penjelasan

jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib, Igor Tolic, menjawab rumor kepergian Saddil Ramdani di awal musim 2026/2027.

Winger Persib itu dipastikan tidak masuk skema pelatih untuk musim ini dan akan dipinjamkan ke klub lain.

Igor Tolic mengatakan, dirinya dan staf pelatih sudah merancang skuad untuk mengarungi kompetisi panjang di musim ini.

Ada beberapa nama yang dipertahankan, tapi ada juga yang dilepas dengan status pinjaman atau tidak perpanjang kontrak.

Saddil Ramdani adalah nama yang sudah masuk daftar evaluasinya sejak awal membentuk kerangka tim.

"Saya sudah pernah bicara tentang apa yang kami harapkan tahun ini. Ini pertama kalinya seseorang melakukan hal ini (main di empat kompetisi)," ungkap Igor Tolic dalam konferensi pers di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (5/9/2026).

"Jadi kami berusaha membangun, menciptakan tim dari bulan Juni, Juli, Agustus, dan kami belum selesai dengan ini sampai akhir Agustus karena semua pemain baru berkumpul, ada yang datang, ada yang pergi, dan tim nasional juga punya agenda sendiri," sambungnya.

Sepanjang musim 2025/26, Saddil Ramdani mencatatkan statistik yang tidak begitu bagus. Dia mengoleksi 982 menit bermain dengan kontribusi tiga gol dan satu assist.