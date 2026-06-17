Saddil Ungkap Alasan Persib Bandung Bisa Bersaing di Asia Tenggara
jpnn.com - ASEAN Club Championship (ACC) 2026/27 menjadi tantangan baru bagi Persib Bandung.
Winger Persib Saddil Ramdani menyadari tantangan di level Asia Tenggara tidaklah mudah.
Namun, mantan pemain Persela Lamongan itu menaruh keyakinan besar terhadap peluang Maung Bandung.
Pemain berusia 27 tahun itu menilai Persib memiliki bekal yang cukup untuk bersaing dengan klub-klub terbaik di kawasan ASEAN.
"Saya melihat peluang Persib di ASEAN Club Championship cukup bagus."
"Kami adalah tim besar dengan kualitas pemain dan dukungan suporter yang luar biasa. Saya sangat bangga bisa berjuang bersama tim ini," ucap Saddil.
Mantan penggawa Selangor FC itu mengaku antusias menatap kesempatan tampil di kompetisi antarklub ACC 2026.
Meski begitu, Saddil tak ingin timnya terlena.
ASEAN Club Championship (ACC) 2026/27 menjadi tantangan baru bagi Persib Bandung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Era Baru Persib Dimulai, Igor Tolic Kirim Pesan Menyentuh untuk Bobotoh
- Persib Siap Tempur di ACC 2026, Igor Tolic Bawa Pesan Kuat untuk Bobotoh
- Shopee Cup ACC 2026: Debut Igor Tolic di Persib Langsung Dihantam Ujian Berat
- Igor Tolic Akui Persib Masih Punya Kekurangan Menjelang ACC 2026, Apa Itu?
- Viral Perlakuan Tak Terpuji Oknum Fans Garuda, Beckham Putra Balas Lewat Pesan Berkelas
- Persib Terancam Kehilangan Setengah Skuad, Umuh Bercerita Panjang Lebar