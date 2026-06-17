Saddil Ungkap Alasan Persib Bandung Bisa Bersaing di Asia Tenggara

jpnn.com - ASEAN Club Championship (ACC) 2026/27 menjadi tantangan baru bagi Persib Bandung.

Winger Persib Saddil Ramdani menyadari tantangan di level Asia Tenggara tidaklah mudah.

Namun, mantan pemain Persela Lamongan itu menaruh keyakinan besar terhadap peluang Maung Bandung.

Pemain berusia 27 tahun itu menilai Persib memiliki bekal yang cukup untuk bersaing dengan klub-klub terbaik di kawasan ASEAN.

"Saya melihat peluang Persib di ASEAN Club Championship cukup bagus."

"Kami adalah tim besar dengan kualitas pemain dan dukungan suporter yang luar biasa. Saya sangat bangga bisa berjuang bersama tim ini," ucap Saddil.

Mantan penggawa Selangor FC itu mengaku antusias menatap kesempatan tampil di kompetisi antarklub ACC 2026.

Meski begitu, Saddil tak ingin timnya terlena.