jpnn.com - Saat pertama bikin perusahaan bentuknya masih CV. Tapi nama CV-nya sudah keren: CV Sadean Internasional. "Sadean" --adalah versi halus bahasa Jawa "dodolan". Artinya: jualan.

Ia memang orang Jawa. Asli Tulungagung. Tapi nama suksesnya sudah sangat khas Malaysia: Raden Datuk Diraja Mohammad Iman Hascary Kusumo.

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Di masa kecilnya di desa Ariyojeding, kecamatan Rejotangan, Tulungagung, Datuk kita ini biasa dipanggil Dimyani. Dim.

Ketika Dim berumur lima tahun ayah-ibunya meninggalkan Ariyojeding menuju Malaysia. Sebelum berangkat ayah Dim jualan kacang. Keliling desa pakai sepeda. Di mana ada tontonan wayang kulit ayah Dim jualan kacang ke sana. Sedang ibunda jadi tukang jahit.

Dari Malaysia sang ayah kirim uang untuk sekolah Dim bersaudara. Sampai tamat SMP Dim masih di Rejotangan. Setelah itu masuk SMK di Blitar. Lalu ke teknik mesin ITN Malang.

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Sang ayah menjadi TKI di kebun sawit. Di Selangor, tidak jauh dari Kuala Lumpur. Ribuan orang Tulungagung pergi bekerja di Malaysia.

Lama-lama ibunda Dim buka toko kecil-kecilan di Selangor. Jualan kacang dan kerupuk. Dim pun menyusul ke Malaysia: ingin kuliah S-2 dan tidak jauh dari orang tua.