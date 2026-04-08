Sadis! Pemuda di Bengkalis Tebas Leher Ayah Kandung
jpnn.com, BENGKALIS - Peristiwa pembunuhan tragis menggegerkan warga Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau.
Seorang ayah tewas mengenaskan setelah ditebas lehernya oleh anak kandungnya sendiri.
Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan luka parah di bagian leher dan kepala.
Pelaku merupakan anak korban diduga menebas leher ayahnya hingga putus.
Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian.
“Benar, pelaku adalah anak kandung korban. Saat ini sudah kami amankan,” ujar AKBP Fahrian, Selasa (7/4/2026).
Peristiwa ini pertama kali diketahui setelah warga sekitar mendengar keributan dari dalam rumah korban.
Saat warga mendatangi lokasi, pelaku masih berada di dalam rumah dan tidak berusaha melarikan diri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
