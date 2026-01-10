menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Sadis, R Aniaya Mahasiswa Pakai Gergaji

Sadis, R Aniaya Mahasiswa Pakai Gergaji

Sadis, R Aniaya Mahasiswa Pakai Gergaji
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polisi memeriksa pelaku penganiayaan terhadap mahasiswa di Polsek Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (9/1/2026). (ANTARA/HO-Polres Garut)

jpnn.com, GARUT - Sadis. Pria berstatus residivis menganiaya seorang mahasiswa menggunakan gergaji.

Peristiwa itu terjadi di lahan milik korban wilayah Muarasanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Akibatnya korban mengalami luka robek.

Baca Juga:

"Saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Garut Kota guna menjalani proses hukum lebih lanjut," kata Kepala Polsek Garut Kota AKP Zainuri, Jumat.

Dia menjelaskan pelaku R (32), sedangkan korban FF (23).

Aksi penganiayaan itu, kata dia, terjadi di Jalan Raya Garut–Cikajang, Kampung Mekarsari, Kelurahan Muarasanding, Kecamatan Garut Kota, Rabu, 10 Desember 2025, kemudian pelaku berhasil ditangkap polisi, Kamis (8/1) dan langsung menjalani proses hukum.

Baca Juga:

"Terduga pelaku berhasil diamankan pada Kamis, 8 Januari 2026 sekitar pukul 13.00 WIB oleh Unit Reskrim Polsek Garut Kota," katanya.

Ia mengatakan aksi penganiayaan itu bermula ketika korban menegur terduga pelaku yang mengambil rumput di lahan milik korban, kemudian terjadi keributan yang akhirnya dilerai oleh warga setempat.

Penganiayaan dialami seorang mahasiswa. Sedangkan pelaku berstatus residivis kasus pencurian.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI