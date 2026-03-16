SADORA McDonalds Sukses Berbagi Keceriaan Kepada Ratusan Anak di Masjid Istiqlal

jpnn.com, JAKARTA - Suasana hangat Ramadan terasa berbeda di satu sudut Masjid Istiqlal pada Sabtu (7/3). Tawa dan celoteh riang anak-anak terdengar bersahutan, menandai dimulainya kegiatan Safari Dongeng Ramadan (SADORA) oleh McDonald's Indonesia.

Sekitar 500 anak dari berbagai yayasan panti asuhan, komunitas, dan klub McKids berkumpul dengan penuh antusias.

Mereka duduk bersila sambil menanti sesi dongeng interaktif yang menjadi inti kegiatan.

Dalam suasana santai menjelang waktu berbuka puasa, anak-anak diajak menyelami cerita bertema “Kebaikan dan Kepedulian terhadap Sesama Makhluk Hidup”.

Melalui kisah-kisah yang dibawakan secara interaktif, mereka belajar tentang pentingnya saling menolong, bersyukur, serta menjaga kepedulian terhadap manusia, hewan, dan lingkungan.

Cerita-cerita sederhana dengan tokoh-tokoh hewan membuat pesan moral terasa lebih dekat dan mudah dipahami.

Director of Store Development Group PT Rekso Nasional Food, Ratna Wirahadikusumah, mengatakan kolaborasi dengan pengelola Masjid Istiqlal menjadi momen penting menghadirkan kegiatan yang memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kami berterima kasih atas kesempatan untuk menjadi bagian dari momen kebersamaan dalam menyemarakkan Ramadan di Masjid Istiqlal."