menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Safa Marwah Beri Tanggapan Soal Rumor Jadi Simpanan Ridwan Kamil

Safa Marwah Beri Tanggapan Soal Rumor Jadi Simpanan Ridwan Kamil

Safa Marwah Beri Tanggapan Soal Rumor Jadi Simpanan Ridwan Kamil
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Safa Marwah. Foto: Instagram/safamarwah97_

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Safa Marwah akhirnya memberi tanggapan soal rumor dirinya merupakan salah satu simpanan Ridwan Kamil.

Dengan tegas, dia membantah gosip hubungan gelap dengan mantan gubernur Jawa Barat tersebut.

“Kalau ditanya lagi dekat atau enggak, jawabannya sih enggak," ungkap Safa Marwah dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Baca Juga:

DJ sekaligus kreator konten itu mengeklaim hanya berteman dengan Ridwan Kamil.

Adapun Safa Marwah mengaku berkenalan dengan suami Atalia Praratya itu sejak 2021 lalu.

"Saya berteman saja dan sudah lama banget, dari 2021 kenal beliau," tegasnya.

Baca Juga:

Oleh sebab itu, Safa Marwah berharap netizen tidak lagi menyebarkan rumor dirinya sebagai selingkuhan Ridwan Kamil.

Dia kembali menegaskan hanya sekadar berteman dengan pria yang karib disapa Kang Emil itu.

Selebgram Safa Marwah akhirnya memberi tanggapan soal rumor dirinya merupakan salah satu simpanan Ridwan Kamil.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI