Safa Marwah: Yang Jelas Ini Bukan Motor Bapak RK

Safa Marwah. Foto: Instagram/safamarwah97_

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Safa Marwah kembali menyampaikan klarifikasi soal rumor dirinya menjadi simpanan Ridwan Kamil.

Kali ini, dia meluruskan gosip terkait video dirinya tengah mengendarai motor yang diduga milik RK.

"Mohon maaf jangan terlalu diiniin apa sih namanya," ungkap Safa Marwah melalui akun miliknya di Instagram, Senin (29/12).

Perempuan yang juga berprofesi sebagai DJ itu menegaskan bahwa motor tersebut bukan kepunyaan Ridwan Kamil.

Oleh sebab itu, Safa Marwah meminta netizen agar tidak berspekulasi terlalu jauh.

"Yang jelas ini bukan motor Bapak RK," lanjutnya.

Sebelumnya Safa Marwah telah membantah rumor yang menyebut dirinya merupakan salah satu simpanan Ridwan Kamil.

Selebgram Safa Marwah kembali menyampaikan klarifikasi soal rumor dirinya menjadi simpanan Ridwan Kamil.

