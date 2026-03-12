Safari Ramadan Bareng Anak Yatim, PTPN IV Jangkau Tujuh Provinsi
jpnn.com, JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo memperluas kegiatan sosial di wilayah operasionalnya bertepatan dengan momentum Ramadan.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan melalui rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah pihaknya menjangkau tujuh provinsi.
"Perusahaan menyalurkan santunan kepada ratusan anak yatim serta memberikan dukungan bagi sejumlah panti asuhan di Sumatera dan Kalimantan," ucap Jatmiko dikutip, Kamis (12/3).
Sepanjang kegiatan tersebut, lebih dari 500 anak yatim piatu dan puluhan warga dhuafa menerima santunan yang disalurkan secara bertahap di berbagai daerah sekitar kebun dan pabrik perusahaan.
Jatmiko menyebut kegiatan Safari Ramadan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antara manajemen dan karyawan, tetapi juga momentum untuk memperluas manfaat perusahaan bagi masyarakat sekitar.
“Safari Ramadan ini memang menjadi ruang konsolidasi internal perusahaan. Namun, pada saat yang sama, kami ingin memastikan kehadiran perusahaan juga dirasakan masyarakat di sekitar wilayah operasional,” kata Jatmiko.
Menurut dia, distribusi santunan yang tersebar di berbagai daerah tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak yatim yang sedang menjalani ibadah puasa hingga menyambut Idulfitri.
Dukungan bagi Panti Asuhan
