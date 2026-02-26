Safari Ramadan di Makodam II/Sriwijaya, Herman Deru Sampaikan Duka atas Wafatnya Alex Noerdin

menu
Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan kabar duka atas wafatnya Alex Noerdin saat Safari Ramadan di Masjid Radhatul Ulum, Makodam II/Sriwijaya, Rabu (25/2) malam. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menghadiri Pengajian Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Raudhatul Ulum, Makodam II/Sriwijaya, Rabu (25/2) malam.

Kegiatan tersebut diikuti jajaran Forkopimda, pimpinan BUMN/BUMD, serta tokoh masyarakat Sumsel.

Acara diawali dengan salat Isya berjemaah dan dilanjutkan dengan Tarawih.

Sebelum takbir pertama berkumandang, Herman Deru menyampaikan kabar duka atas wafatnya Gubernur Sumsel periode 2008–2018 Alex Noerdin, yang meninggal dunia di Jakarta pada pukul 13.30 WIB.

Dia mengajak seluruh jemaah untuk mendoakan almarhum agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

“Mari kita bersama-sama mendoakan orang tua kita, kakak kita, Bapak Alex Noerdin yang telah berpulang," ajak Herman Deru.

Herman Deru menyampaikan Alex Noerdin merupakan sosok yang pernah berdedikasi membangun daerah ini.

"Mari kita kirimkan Al-Fatihah, semoga beliau mendapat tempat terbaik. Rencananya, jenazah akan dimakamkan besok di Pemakaman Kebun Bunga,” imbuh Herman Deru.

