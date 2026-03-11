menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Safari Ramadan di Prabumulih, Herman Deru Apresiasi Kemajuan Kota & Dorong RS Penyangga

Safari Ramadan di Prabumulih, Herman Deru Apresiasi Kemajuan Kota & Dorong RS Penyangga

Safari Ramadan di Prabumulih, Herman Deru Apresiasi Kemajuan Kota & Dorong RS Penyangga
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Sumsel Herman Deru saat menghadiri Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 di Pendopoan Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih, Selasa (10/3). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PRABUMULIH - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengapresiasi berbagai kemajuan pembangunan di Kota Prabumulih serta mendorong penguatan layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit penyangga wilayah.

Hal itu disampaikan Gubernur Herman Deru saat menghadiri Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 di Pendopoan Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih, Selasa (10/3).

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Sumsel Hj. Feby Deru dan jajaran Pemprov Sumsel, serta Pemerintah Kota Prabumulih dan masyarakat setempat.

Baca Juga:

Gubernur Herman Deru dalam sambutannya mengatakan Safari Ramadan menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah serta masyarakat.

Dia menilai Kota Prabumulih mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu capaian yang mendapat apresiasi Herman Deru adalah kebijakan pemindahan pasar dari pusat kota yang dinilai berhasil mengurai kemacetan yang sebelumnya menjadi persoalan bagi masyarakat.

Baca Juga:

Herman Deru juga menilai peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kota Prabumulih cukup signifikan.

Oleh karena itu, lanjut dia, ke depan pemerintah akan mendorong pembangunan rumah sakit bertingkat yang dapat berfungsi sebagai rumah sakit penyangga bagi wilayah sekitar.

Gubernur Sumsel Herman Deru saat menghadiri Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 di Pendopoan Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih, Selasa (10/3)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI