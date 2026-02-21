Safari Ramadan, Gubernur Herman Deru Soroti Infrastruktur Jalan di OKI
jpnn.com, OGAN KOMERING ILIR - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru melakukan kunjungan Safari Ramadan ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Jumat (20/2/2026).
Dia hadir bersama Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru.
Kunjungan itu menjadi Safari Ramadan perdana di luar Kota Palembang 2026.
Selain itu, dalam kurun waktu dua bulan terakhir, ini merupakan kunjungan kesembilan Herman Deru ke Kabupaten OKI.
Herman Deru menekankan pentingnya menjaga silaturahmi sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten OKI.
Menurutnya, sebagai kabupaten terluas di Sumsel dengan bentangan tol terpanjang, OKI membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Sumsel.
“Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumsel berkomitmen membantu pembangunan infrastruktur jalan di OKI,” katanya.
Dia mengingatkan pentingnya sinergi dan kekompakan antara ulama dan umara untuk menjaga stabilitas daerah.
