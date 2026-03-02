Safari Ramadan, Kaesang Kunjungi Kiai Anwar Iskandar di Ponpes Al-Amin Kediri

jpnn.com, KEDIRI - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep melanjutkan Safari Ramadan dengan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Amien, Ngasinan, Kediri, Jawa Timur, Minggu (1/3).

Di sana, Kaesang dan rombongan DPP PSI diterima langsung oleh pimpinan pondok pesantren KH. Anwar Iskandar di kediamannya.

Selanjutnya mereka sempat berdialog dan makan bersama. Turut hadir Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, dan pengurus PSI di Jawa Timur.

Saat disuguhkan nasi kuning, Kaesang berkelakar, "Saya kayak lagi ulang tahun."

"Mas Kaesang, saya doakan PSI jaya selamanya," ucap KH. Anwar Iskandar yang juga Ketua MUI Jawa Timur.

Safari Ramadan ini menjadi agenda rutin PSI, yang tak lain untuk mempererat tali silahturahmi dengan tokoh agama, ulama dan kiai di berbagai daerah.

Menurut Ahmad Ali, Safari Ramadan merupakan ajang untuk berdialog dan mendapatkan nasihat dari para tokoh agama, ulama dan para kiai.

"Kita bercengkerama, bertukar cerita, dan meminta nasihat dari para alim ulama," pungkas Ahmad Ali. (dil/jpnn)