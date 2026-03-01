menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Safari Ramadan, Kaesang Mengecas Batin di Ponpes Amanatul Ummah Mojokerto

Safari Ramadan, Kaesang Mengecas Batin di Ponpes Amanatul Ummah Mojokerto

Safari Ramadan, Kaesang Mengecas Batin di Ponpes Amanatul Ummah Mojokerto
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep melanjutkan Safari Ramadan dengan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Mojokerto, Jawa Timur, yang dipimpin KH. Asep Saifuddin Chalim. Foto: dok sumber

jpnn.com, MOJOKERTO - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep melanjutkan Safari Ramadan dengan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Mojokerto, Jawa Timur, yang dipimpin KH. Asep Saifuddin Chalim.

Kaesang disambut dengan hangat dan penuh kekeluargaan KH Asep dan beberapa kiai lain.

Dalam kegiatan ini, Kaesang didampingi Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, pengurus DPP lain, dan para pengurus DPW Jawa Timur.

Baca Juga:

"Silaturahmi ini untuk mendengarkan nasihat, wejangan, masukan ke kami, sebagai politisi, ya setiap hari hanya mengurus dunia," kata Ahmad Ali.

Ahmad Ali menambahkan, silaturahmi membuat para kader semakin teringat tentang agama.

"Nah pada bulan puasa ini kami memperbanyak, bahkan meninggalkan semua kegiatan struktural partai, lebih banyak melakukan silaturahmi ke para ulama dan kiai. Ngecharge batin dulu," ujar Ahmad Ali.

Baca Juga:

Sebelumnya, Kaesang dan jajaran DPP PSI bersilaturahmi ke beberapa pesantren di Pandeglang (Banten), Jakarta, dan Probolinggo (Jawa Timur). (dil/jpnn)

Dalam kegiatan ini, Kaesang didampingi Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, pengurus DPP lain, dan para pengurus DPW Jawa Timur


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI