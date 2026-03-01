Safari Ramadan, Kaesang Mengecas Batin di Ponpes Amanatul Ummah Mojokerto

jpnn.com, MOJOKERTO - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep melanjutkan Safari Ramadan dengan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Mojokerto, Jawa Timur, yang dipimpin KH. Asep Saifuddin Chalim.

Kaesang disambut dengan hangat dan penuh kekeluargaan KH Asep dan beberapa kiai lain.

Dalam kegiatan ini, Kaesang didampingi Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, pengurus DPP lain, dan para pengurus DPW Jawa Timur.

"Silaturahmi ini untuk mendengarkan nasihat, wejangan, masukan ke kami, sebagai politisi, ya setiap hari hanya mengurus dunia," kata Ahmad Ali.

Ahmad Ali menambahkan, silaturahmi membuat para kader semakin teringat tentang agama.

"Nah pada bulan puasa ini kami memperbanyak, bahkan meninggalkan semua kegiatan struktural partai, lebih banyak melakukan silaturahmi ke para ulama dan kiai. Ngecharge batin dulu," ujar Ahmad Ali.

Sebelumnya, Kaesang dan jajaran DPP PSI bersilaturahmi ke beberapa pesantren di Pandeglang (Banten), Jakarta, dan Probolinggo (Jawa Timur). (dil/jpnn)