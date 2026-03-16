Safari Ramadan MIND ID Jangkau Lebih Dari 32.000 Anak

jpnn.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID bersama seluruh Anggota Grup melaksanakan Program Safari Ramadhan 2026 di seluruh wilayah operasional Grup MIND ID.

Hal itu disebut sebagai wujud dari nilai tambah hilirisasi kembali ke masyarakat, khususnya anak yatim piatu, anak penyandang cacat, anak pejuang kanker dan kelompok-kelompok rentan yag menjadi fondasi bagi masa depan Indonesia.

Tahun ini, Safari Ramadhan MIND ID mengusung tema “Satu Kepedulian, Sejuta Harapan untuk Indonesia dan Dunia.”

Tema tersebut menegaskan bahwa satu aksi kebaikan yang dilakukan secara kolektif dapat memantik jutaan harapan.

Secara keseluruhan, total bantuan yang disalurkan menjangkau 205 titik dari kabupaten Batubara, Sumatra Utara, hingga Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

Dalam program tahun ini, Grup MIND ID menjangkau 32.357 orang penerima manfaat, 7.421 orang penerima santunan, 14.258 paket sembako, dan bantuan sosial lain seperti 6.611 paket makanan buka puasa, 5.000 sarana pendidikan, dan 187 sarana rumah ibadah.

Corporate Secretary MIND ID Pria Utama mengatakan sebagian besar bantuan diprioritaskan bagi anak pejuang kanker, anak berkebutuhan khusus/disabilitas, anak yatim piatu, serta kaum duafa di seluruh area operasi.

Dia menegaskan bahwa hilirisasi bukan hanya soal kinerja ekonomi, melainkan tanggung jawab sosial untuk memajukan kualitas manusia Indonesia.