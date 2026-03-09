menu
Safari Ramadan, Misbakhun Bawa Pesan Bahlil tentang Jurus Golkar Raih Kemenangan

Ingatkan Kader Tetap Rendah Hati

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat melakukan Serap Aspirasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Foto: Source for JPNN.com.

jpnn.com - PASURUAN - Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mulai memanaskan mesin parpolnya di wilayah Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur.

Legislator yang memimpin Komisi XI DPR itu berpendapat bahwa kesolidan dan kedisiplinan merupakan kunci penting untuk memenangkan Golkar pada pemilu mendatang.

“Hanya dengan solid dan kedisiplinan suara Golkar bisa bertambah,” kata Misbakhun saat menghadiri Safari Ramadan dan Buka Puasa Bersama di kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kota Pasuruan, Minggu (8/3) malam.

Selama dua hari sejak Sabtu (7/3), Misbakhun bersafari untuk menemui konstituennya di Daerah Pemilihan II Jawa Timur yang meliputi Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo. 

Sebelum menghadiri Safari Ramadan di kantor DPD Golkar Kota Pasuruan, Misbakhun juga menggelar Serap Aspirasi di dua lokasi, yakni Kecamatan Maron dan Pajarakan di Kabupaten Probolinggo.

Di setiap titik pertemuan dalam rangka Safari Ramadan itu, Misbakhun menjelaskan tentang pentingnya memenangkan Golkar untuk memperbesar peluang pengabdian kepada rakyat.

Politikus asal Pasuruan itu mengatakan bahwa saat ini Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Misbakhun mengatakan Golkar memiliki doktrin karya kekaryaan. 

