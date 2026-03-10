Safari Ramadan, PGN Salurkan Bantuan Kepada Ribuan Anak di 359 Yayasan

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menggelar kegiatan Safari Ramadan 2026 dengan menyalurkan bantuan kepada lebih dari 359 yayasan, yang menjangkau sekitar 8.275 anak di berbagai daerah.

Penyaluran bantuan tersebut juga menjadi bagian dari peringatan Nuzulul Quran, yang memiliki makna penting bagi umat Islam sebagai peristiwa turunnya Al-Qur’an sebagai pedoman hidup.

Melalui kegiatan ini, PGN ingin menghadirkan semangat berbagi dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan di bulan suci Ramadan.

Adapun bantuan yang disalurkan oleh PGN berupa santunan uang tunai yang diberikan kepada berbagai yayasan untuk kemudian disalurkan kepada anak-anak yatim dan piatu di sekitar wilayah operasional perusahaan, antara lain di Sumatera, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jateng, DIY, Jatim, dan Kalimantan.

Selain bantuan tunai, PGN turut menyalurkan paket Al-Qur’an serta komik edukatif yang memuat kisah biografi tokoh-tokoh sukses, pahlawan, dan legenda inspiratif untuk anak-anak penyintas bencana di Sumatera.

“Kami melaksanakan santunan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan terutama anak-anak yatim. Hal ini merupakan pengingat untuk kita jadikan Al-Quran sebagai panduan atau pertimbangan dalam menjalani hidup, tindakan yang kita ambil, kebijakan, dan arah,” ungkap Direktur Utama PGN, Arief Kurnia Risdianto.

“Semoga apa yang kita lakukan mendapat rida dari Tuhan serta memberikan implikasi positif bagi perusahaan, sekaligus membawa manfaat bagi para penerima bantuan. Mari kita terus berupaya menjadi lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi,” imbuh Arief.(chi/jpnn)