Safari Ramadan PSI, Kaesang Minta Wejangan dari KH Yasin Nawawi di Bantul

jpnn.com, BANTUL - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, Ketua harian Ahmad Ali, serta jajaran DPW Yogyakarta meminta doa restu dari kiai agar dapat berjalan lurus selama berkegiatan politik.

Hal itu Kaesang ungkapkan saat melanjutkan kegiatan Safari Ramadan PSI ke Pondok Pesantren An-Nur pimpinan KH Yasin Nawawi, Bantul, Yogyakarta, Rabu (11/3) malam.

"Niat kami datang ke sini, meminta doa restu, doa restunya supaya kami berjalannya lebih baik, jalannya lebih lurus, tidak belok-belok. Kalaupun ada yang belok-belok kami meminta saran dari Pak Kiai," ujar Kaesang di hadapan Kiai Yasin dan santri yang hadir di lokasi.

Tak hanya itu, dalam momen tersebut, Kaesang juga meminta doa dari Kiai Yasin untuk memberi restu kepada seluruh kader PSI yang kini turut berjuang bersamanya.

"Jadi gitu Pak Kiai, sekali lagi kami mohon doa restunya serta doa untuk teman-teman PSI," sebutnya.

Sementara itu Ketua Harian PSI Ahmad Ali yang juga hadir dalam Safari Ramadan ini, turut menekankan bahwa agenda partainya kali ini bukan bagian dari konsolidasi politik.

Dia menuturkan kegiatan kali ini semata untuk perjalanan spiritual dan mendekatkan diri kepada alim ulama.

"Pak Kiai, seperti yang disampaikan Mas Ketum tadi perjalanan kami kali ini adalah perjalanan spiritual, kalau bisa saya sampaikan ini bukan konsolidasi politik," jelasnya. (dil/jpnn)