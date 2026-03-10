Safari Ramdan, Kaesang Pangarep dan Ahmad Ali Santap Sate Klatak di Ponpes Minggir
jpnn.com, SLEMAN - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep kembali melanjutkan Safari Ramadan dengan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (10/3).
Tiba saat berbuka puasa, Kaesong dan Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali langsung menjalankan salat maghrib berjamaah.
Setelahnya pimpinan pondok pesantren, KH Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq, langsung menawarkan makanan khas Yogyakarta, yakni sate klatak.
"Itu sate klatak yang tidak pakai bumbu, enak itu sate klatak," ungkap Gus Muwafiq.
Kaesang Pangarep mengatakan sate dengan tusukan dari jeruji roda sepeda motor ini memang enak.
"Sate klatak yang pakai jeruji itu enak. Makanan Yogya enggak ada yang gak enak," ucap Kaesang.
Ahmad Ali menyatakan, kalau ke Yogyakarta, tidak afdol jika tidak makan sate klatak.
"Ya itu tradisi itu. Kalau tidak makan sate datang ke sini, itu berarti kan belum nyampe itu,” ucap Ahmad Ali.
Kaesang Pangarep mengatakan sate dengan tusukan dari jeruji roda sepeda motor ini memang enak
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- RPUW 2026, Cinta Quran Foundation Rilis Program 99 Masjid Asmaul Husna
- Gelar Safari Ramadan di Berbagai Daerah, Jamkrindo Salurkan Bantuan Sosial
- Safari Tamadan, Bank Mandiri Taspen Gelar Rangkaian Kegiatan Sosial & Pemberdayaan Nasabah
- Bahlil Sebut Pesantren Fondasi Nasionalisme, Tak Elok Dipisahkan dari Negara
- Safari Ramadan, Misbakhun Bawa Pesan Bahlil tentang Jurus Golkar Raih Kemenangan
- Sekjen PSI Anggap Langkah Menjaga Hutan Bukan Urusan Duniawi Semata