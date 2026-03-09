Safari Tamadan, Bank Mandiri Taspen Gelar Rangkaian Kegiatan Sosial & Pemberdayaan Nasabah

jpnn.com, PEKANBARU - Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) menggelar rangkaian kegiatan Safari Ramadan dengan mengusung tema Dalam Kebersamaan, Tumbuh Keberkahan di kantor cabang Pekanbaru.

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam mempererat silaturahmi sekaligus berbagi kebaikan kepada masyarakat, khususnya nasabah pensiunan.

Direktur Utama Bank Mandiri Taspen, Panji Irawan menuturkan bulan Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dari rutinitas pekerjaan dan memperkuat nilai kepedulian sosial.

Menurut Panji, dalam keseharian dunia kerja seringkali dipenuhi target bisnis, laporan, serta berbagai strategi perusahaan.

Namun Ramadan mengingatkan bahwa kehidupan tidak hanya tentang apa yang dicapai, tetapi juga tentang apa yang dapat dibagikan kepada orang lain.

“Berbagi dengan sesama, khususnya kepada anak-anak yatim, bukan sekadar bagian dari acara, tetapi wujud syukur kita atas nikmat yang telah diberikan,” ujar Panji.

"Kami memiliki tujuan besar untuk terus memperkuat posisi sebagai pemimpin dalam melayani masyarakat senior citizen di Indonesia. Tujuan besar ini tidak hanya dicapai melalui strategi bisnis yang baik, tetapi juga melalui nilai-nilai yang kita pegang dalam bekerja, yaitu nilai-nilai The Mantap Ways. Bekerja dengan integritas, berpikir cerdas dan detail, berani berinovasi, berkolaborasi untuk hasil terbaik dan selalu menempatkan nasabah sebagai prioritas Utama," kata Panji.