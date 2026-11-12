Safaruddin Yakin Ada Makar, Kutip Surah Al-Zalzalah di Hadapan Kapolri

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Safaruddin mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengusut dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disapaikan dalam rapat Komisi III DPR bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

Safaruddin menegaskan PDIP memberikan dukungan penuh kepada Kapolri untuk membongkar perkara tersebut.

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"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan mendukung 1.000 persen Bapak Kapolri untuk mengungkap ini. Kalau ada urusan-urusan politik, kami akan mem-backup sepenuhnya untuk mengungkap sampai ke akar-akarnya," kata Safaruddin.

Dia meminta penyidik mengungkap seluruh pihak yang terlibat, mulai dari orang yang memerintahkan, melakukan, membantu, hingga menerima manfaat dari hasil penyadapan.

Safaruddin juga mempertanyakan siapa pihak yang menikmati hasil penyadapan tersebut.

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Menurut dia, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo kemungkinan sudah berlangsung sejak 2025, bahkan bisa lebih lama.

Dia kemudian mengaitkan perkara tersebut dengan Pasal 160 KUHP baru tentang makar.