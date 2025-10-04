menu
Safety Car MotoGP Mandalika Pilih Isi BBM Pertamax Turbo, Lihat Tuh
Safety Car MotoGP yang akan mengawal jalannya MotoGP Indonesia 2025 terlihat tengah mengisi bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan Pertamax Turbo. Foto: Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Safety Car MotoGP yang akan mengawal jalannya MotoGP Indonesia 2025 terlihat tengah mengisi bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan Pertamax Turbo di SPBU Modular Pertamina yang ada di dalam area paddock.

Safety Car MotoGP adalah mobil yang bertugas memeriksa kondisi lintasan sebelum balapan, membawa tim medis atau petugas jika terjadi insiden serius, mengawal balapan pada lap awal untuk memastikan keamanan, serta pelaporan kondisi sirkuit.

Pemandu mobil keselamatan MotoGP dari Dorna, yakni Candido menekankan pentingnya dukungan Pertamina dalam menjaga performa kendaraan balap.

“Bagi kami, kualitas bahan bakar sangat penting karena saat memulai balapan kami membutuhkan kekuatan terbaik. Pertamina memiliki aditif yang sangat bagus untuk mesin dan benar-benar menjaga performanya. Jika bisa kami terus bersama Pertamina sepanjang waktu di Grand Prix of Indonesia, ini adalah hal yang sangat bagus,” ujarnya, di sela pengisian BBM di SPBU Modular Pertamina, Mandalika, Jumat (3/10).

Selama ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025, Safety Car ini selalu menggunakan Pertamax Turbo.

Begitu pun dengan kendaraan operasional tim pembalap maupun penyelenggara acara, yang berada di dalam lokasi paddock. Pertamax Turbo diformulasikan dengan Ignition Boost Formula (IBF).

Bahan bakar itu dirancang untuk memberikan tenaga maksimal, respons mesin yang optimal, serta menjaga performa kendaraan berstandar internasional.

Dengan kualitas setara bahan bakar internasional beroktan tinggi, Pertamax Turbo terbukti mendukung performa mesin di lintasan yang menuntut presisi dan kecepatan.

