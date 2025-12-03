Safrizal Pastikan Bantuan Pusat Tersalur Cepat ke Bener Meriah-Aceh Tengah

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA mengawal langsung kedatangan dan pendistribusian bantuan logistik untuk masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah melalui Bandara Rembele, Selasa (2/12/2025).

Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan bantuan dari pemerintah pusat tersalurkan dengan cepat.

Dalam pertemuan konsolidasi bersama Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah di Bandara Rembele, Safrizal menyampaikan bahwa penanganan bencana di Aceh merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI–Polri, dan seluruh elemen masyarakat.

“Penanganan bencana tidak mungkin dilakukan satu pihak. Pemerintah Pusat tidak bisa sendiri, pemerintah daerah juga tidak bisa sendiri. Semua harus bergerak bersama untuk memastikan warga cepat tertolong, tidak ada satu pun yang ditinggalkan,” kata Safrizal.

Kedatangan Dirjen Bina Adwil bersama Gubernur Aceh dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Laut, untuk memastikan akurasi kebutuhan secara real di lapangan, memberikan bantuan langsung serta memberikan arahan akselerasi distribusi Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah.

“Logistik yang tiba di Rembele dibagi dua sebagian untuk Aceh Tengah dan sebagian lagi untuk Bener Meriah. Itu bentuk nyata kerja bersama, karena Kabupaten Aceh Tengah tidak ada bandara yang memadai sehingga melalui jalur via bandara rembele” ujar Safrizal.

Menyikapi masih putusnya jaringan komunikasi, Pemerintah Pusat melalui Kemendagri turut pula memberikan bantuan langsung berupa alat jaringan intenet kepada Pemkab Bener Meriah.

"Selain bantuan logistik makanan yang disampaikan Gubernur Aceh, turut pula disampaikan bantuan Kemendagri berupa alat jaringan internet portabel untuk menembus ketiadaan sinyal. Informasi menjadi kunci dalam penanganan bencana oleh karenanya bantuan ini diharapkan menjadi solusi belum pulihnya jaringan komunikasi reguler," ujar Safrizal.