jpnn.com, PALEMBANG - Lonjakan harga tepung sagu dan sejumlah bahan baku lainnya mulai menggerus keuntungan pelaku usaha kuliner di Kota Palembang. Kondisi ini membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pedagang pempek harus memutar otak agar tetap bertahan tanpa membebani konsumen dengan kenaikan harga jual.

Salah satunya dirasakan Puput pengelola warung Pempek Mustika di Jala Cik Agus Kemas tepatnya di depan Masjid Agung Palembang. Ia mengaku kenaikan harga bahan baku membuat keuntungan usahanya menyusut hingga sekitar 50 persen.

Menurut Puput, kondisi tersebut bukan disebabkan berkurangnya jumlah penjualan secara signifikan. Namun, biaya produksi yang terus membengkak membuat selisih keuntungan semakin tipis meskipun omzet relatif masih bertahan.

"Dengan sagu naik dan bahan-bahan pokok semua naik, yang pasti omzet menurun ya. Lebih ke bukan karna omzetnyaz lebih ke untungnya, karena kalau omzet itu sebenarnya masih sama," ujar Puput, Jumat (27/11/2026).

Puput mengungkapkan bahwa kenaikan tepung sagu menjadi salah atau beban terbesar bagi usahanya. Tepung sagu kemasan 500 gram yang sebelumnya dijual sekitar Rp10.500 kini harganya mencapai Rp16.000 hingga Rp18.000 per bungkus.

Kenaikan tersebut belum termasuk bahan pendukung lainnya. Harga plastik kemasan bahkan sudah mengalami kenaikan hingga 100 persen. Sementara gula, minyak goreng, dan telur juga ikut mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir.

"Perubahannya itu sudah lama, sekitar satu tahun belakangan, tetapi memang dari plastik sudah naik duluan, dan dalam tugas bulanan ini perlahan-lahan semuanya naik dari satu, gula, minyak, sampa telur, dan tidak ada penurunan sama sekali," ungkap Puput.

Di tengah tekanan biaya produksi, Puput memilih belum menaikkan harga jual makanan yang ditawarkan. Keputusan tersebut diambil agar pelanggan tetap bisa menikmati produk dengan harga yang terjangkau dan tidak beralih ke penjual lain.