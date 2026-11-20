Sah! Bilal Indrajaya Membuka Babak Baru Hidupnya
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bilal Indrajaya akhirnya merilis lagu terbaru yang berjudul Sah!.
Setahun belakangan publik menemukan perjalanan musikal Bilal Indrajaya melalui karya-karya kolaborasi dengan musisi lain.
Dalam satu tahun terakhir, dia memang belum merilis karya solo, namun hadir dalam beberapa karya seperti lagu gubahan bersama Maudy Ayunda, Kau', kemudian proyek kolaborasi dalam mini album Lafa Pratomo, lewat lagu Terabas bersama The Jansen, serta kehadiran dalam album Danilla, Lyodra serta, Maliq & D’Essentials.
Tidak sampai di situ, pada 2026 juga menjadi penanda kembalinya Bilal Indrajaya sebagai personel sebuah band, Portura, yang merilis debut mini album pada Oktober lalu.
Namun di luar itu semua, Bilal Indrajaya tengah merangkum banyak cerita personal.
Fase baru dirinya, sebagai kepala keluarga dan seorang bapak membawa banyak pengalaman baru dalam hidup yang baru dirasakan. Banyak pembelajaran, banyak pertanyaan, banyak rasa penasaran, yang coba petakan satu per satu. Tentunya, kehadiran buah hati pertamanya, juga menjadi inspirasi tersendiri untuk dia bercerita lagi.
“Enggak pernah saya sangka, saya bisa mempunyai rasa kasih yang mendalam seperti momen-momen yang saya dapatkan ketika bersama keluarga kecil saya. Banyak belajarnya, tapi banyak harapan baik di dalamnya. Dan saya, mau coba ceritain itu dalam karya-karya terbaru saya," kata Bilal Indrajaya.
Musikus berusia 30 tahun itu coba menuangkan rasa-rasa tersebut ke dalam lagu-lagu barunya.
Penyanyi sekaligus penulis lagu, Bilal Indrajaya akhirnya merilis single terbaru yang berjudul Sah!.
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