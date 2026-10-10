Sah Dilantik, 13 DPD PERADI Profesional Sulsel Siap Jaga Integritas Officium Nobile

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PERADI Profesional dari 13 wilayah se-Sulawesi Selatan secara resmi dilantik dan dikukuhkan di Ballroom Hotel Claro, Makassar, Jumat (9/10) malam.

Acara yang berlangsung khidmat sejak pukul 19.00 WITA tersebut menjadi momentum konsolidasi besar-besaran bagi para advokat di Sulawesi Selatan.

Pengukuhan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI Profesional, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., serta Ketua Umum Dewan Rakyat Anti Korupsi (DERAK) Sulawesi Selatan, Dr. Mochtar Djuma, S.H., M.H., MBA.

Di tengah acara, Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof. Dr. Farida Patittingi, menerima pin khusus Peradi Profesional yang disematkan langsung oleh Ketum DPN PERADI Profesional, Prof. Harris Arthur Hedar.

Penyematan pin tersebut bukan sekadar seremoni formalitas belaka. Langkah tersebut merupakan bentuk penghormatan tinggi atas rekam jejak dan kontribusi nyata Prof. Farida dalam memajukan dunia akademis hukum dan pendidikan tinggi di Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan yang sama 13 pengurus DPD PERADI Profesional se-Sulawesi Selatan dikukuhkan.

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Ketua Umum DPN PERADI Profesional Prof. Harris Arthur Hedar menyampaikan setiap anggota PERADI Profesional harus memegang teguh kode etik profesi.

“Advokat harus terus mengasah kompetensi di tengah dinamika hukum yang kian kompleks,” ujar Prof. Harris.