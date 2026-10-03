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Sah, Ketua KWP Berganti dari Ariawan ke Rafiq Panjaitan

Sah, Ketua KWP Berganti dari Ariawan ke Rafiq Panjaitan
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Ketua KWP Periode 2026-2028 Rafiq Panjaitan (kanan) bersalaman dengan Ketua KWP Demisioner Ariawan dalam Forum Sidang dengan Agenda Pemilihan Ketua KWP di Wisma DPR RI, Kopo, Puncak Bogor, Jumat (2/10/2026). Foto: Dok. KWP

jpnn.com, JAKARTA - Kepemimpinan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) berganti dari Ariawan ke Rafyq Panjaitan dalam Forum Sidang Pemilihan Ketua KWP yang berlangsung di Wisma DPR RI, Kopo, Puncak, Bogor, Jumat (2/10/2026) petang.

Rafiq terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KWP Periode 2026-2028.

Alumnus USU itu menggantikan Ariawan yang telah menjabat ketua KWP dua periode, 2022-2024 dan 2024-2026.

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Sah, Ketua KWP Berganti dari Ariawan ke Rafiq Panjaitan

Ketua KWP Periode 2024-2026 Ariawan (tengah) bersama jajaran pengurus KWP saat serah terima pimpinan Sidang Pemilihan Ketua KWP kepada Friederich Batari (Ketua) bersama Syaiful Alam (Sekretaris) dan tiga anggota yaitu Syafril Amir, Teddy Kroen dan Adan dalam forum Sidang pemilihan ketua KWP di Wisma DPR RI, Kopo, Puncak Bogor, Jumat (2/10/2026). Foto: Dok. KWP

Sebelumnya, Pimpinan Sidang Friederich Batari (Ketua) bersama Syariful Alam, Teddy Kroen, Syafril Amir dan Acan membacakan keputusan dan menetapkan Rafiq Panjaitan sebagai Ketua KWP Periode 2026-2028 di hadapan para peserta sidang.

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Momen tersebut langsung mendapat sambutan antusias wartawan yang hadir.

"Menetapkan Ketua KWP 2026-2028 Saudara Rafyq Panjaitan. Apakah Setuju?” kata Fredy sapaan akrab Friederich Batari.

Kepemimpinan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) berganti dari Ariawan ke Rafyq Panjaitan dalam Forum Sidang Pemilihan Ketua KWP 2026-2028.

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