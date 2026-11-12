Sah! Merek, Logo, dan Aset IWAPI Resmi Diserahkan kepada Pendiri Dewi Motik Pramono

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Periode 2013–2016 Prof. Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., menyerahkan berkas dan aset IWAPI kepada Pendiri IWAPI, Dr. Dewi Motik Pramono, M.Si di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Penyerahan ini mencakup dokumen hukum, dokumen kepemilikan tanah dan bangunan IWAPI Pusat, dokumen tanah dan rumah di Jurangmangu, Tangerang, serta hibah merek, nama, logo, dan atribut IWAPI.

Hibah Merek, Nama, dan Logo IWAPI

Elza Syarief Mengatakan logo, nama, dan sejumlah atribut IWAPI telah didaftarkan atas nama KI Sjahnaz Sahirsjah & Partners pada April 2012.

Dia mengatakan pada 12 November 2026, hak atas merek tersebut diserahterimakan melalui hibah kepada Dr. Dewi Motik Pramono, M.Si.

Hibah merek ini akan dituangkan dalam akta hibah oleh notaris dari Kantor Sjahnaz Sahirsjah, sesuai Surat No. 166/SnZ-It-ts/XI/2026.

"Dengan hibah ini, penggunaan nama, logo, dan atribut IWAPI oleh pihak mana pun harus mendapat izin dari Dr. Dewi Motik Pramono selaku penerima hibah dan pemegang hak merek," ujar Elza Syarief.