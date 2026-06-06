Sah! Pimpinan DPR Terpilih Aklamasi Jadi Ketum Kosgoro 1957

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI sekaligus Bendahara Umum (Bendum) Golkar Sari Yuliati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPK Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 periode 2026–2031.

Sari terpilih dalam Musyawarah Besar (Mubes) V PPK Kosgoro 1957 yang berlangsung di Hotel Merlyn Park, Jakarta Pusat, Sabtu (6/5).

Sari dalam Mubes V menerima dukungan peserta yang terdiri dari unsur Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 seluruh Indonesia.

Penetapan Sari secara aklamasi sebagai Ketum Kosgoro 1957 menjadi puncak rangkaian Mubes V.

Ketua Pimpinan Sidang Mubes V Lamhot Sinaga menyerahkan Pataka Kosgoro 1957 kepada Sari sebagai simbol estafet kepemimpinan dan amanah organisasi.

Sari dalam sambutannya setelah terpilih mengaku bersyukur diberi kepercayaan menjadi Ketum Kosgoro 1957.

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Dia menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, memperluas kaderisasi, serta meningkatkan kontribusi Kosgoro 1957 dalam pembangunan bangsa.

"Mari kita perkuat persatuan, menjaga soliditas organisasi, dan terus menghadirkan karya serta pengabdian nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Sari dalam Mubes V, Jumat.