Sahabat Alam Hijau Desak Gakkum Kehutanan Cek Aktivitas PT Ifishdeco di Sultra

jpnn.com, JAKARTA - Sahabat Alam Hijau Indonesia mendesak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan segera turun ke lapangan untuk memeriksa dugaan aktivitas PT Ifishdeco Tbk di Desa Wadunggo, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang diduga bersinggungan dengan kawasan hutan dan ekosistem mangrove.

Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Kementerian Kehutanan RI dan Kejaksaan Agung RI, Senin (12/10).

Aksi dipimpin Koordinator Lapangan Budhi dengan membawa aspirasi dan dokumentasi lapangan sebagai bahan tindak lanjut bagi instansi berwenang.

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Keberadaan papan peringatan dari Kementerian Kehutanan di kawasan Wadunggo menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut.

Sahabat Alam Hijau Indonesia mempertanyakan status kegiatan di sekitar lokasi dan mendesak pemerintah memastikan apakah seluruh aktivitas yang berlangsung telah sesuai dengan ketentuan hukum.

Koordinator Lapangan Sahabat Alam Hijau Indonesia, Budhi, menegaskan bahwa keberadaan papan peringatan tidak boleh diabaikan tanpa kejelasan mengenai status dan tindak lanjutnya.

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"Kami mempertanyakan, jika sudah ada papan peringatan atau larangan dari Kementerian Kehutanan, mengapa masih muncul dugaan aktivitas di sekitar lokasi tersebut? Jangan sampai papan itu hanya menjadi simbol tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang nyata. Kami mendesak Gakkum Kehutanan turun langsung, memeriksa fakta di lapangan, dan membuka hasil pemeriksaannya kepada publik,” tegas Budhi.

Menurut Budhi, persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan atau saling klaim. Pemerintah harus memastikan status kawasan, batas koordinat, legalitas perizinan, serta kesesuaian kegiatan dengan ketentuan kehutanan dan perlindungan lingkungan hidup.