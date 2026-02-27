Sahabat Bongkar Fakta Mengejutkan soal Isu Pernikahan Siri Inara Rusli

jpnn.com, JAKARTA - Sahabat Inara Rusli, Wahyudi mengungkapkan fakta mengejutkan perihal kabar pernikahan siri Insanul Fahmi pada 7 Agustus 2025.

Kabar pernikahan tersebut diungkap oleh Insanul yang hadir dalam podcast Richard Lee, pada 26 November 2025.

Wahyudi pun meragukan adanya pernikahan pada tanggal tersebut lantaran dia terus bersama Inara Rusli.

"Dari pagi dia ada meeting. Siang sampai sore itu lagi meeting sama aku karena memang kami ada project," kata Wahyudi, dalam talkshow Pagi Pagi Ambyar, Kamis (26/2).

Dia menambahkan bahwa Inara Rusli melanjutkan meeting dengan temannya pada malam hari.

"Dia (Insanul) ikut meeting, meski itu bukan meeting-nya dia. Kalau ditanya dari pagi sampai sore ya enggak ada laki-laki itu," tuturnya.

Menurut Wahyudi, semua pernyataannya terkait keberadaan Inara Rusli di tanggal 7 Agustus 2025, bisa dipertanggungjawabkan.

"Aku berani bicara, karena memang ada bukti chat-nya juga," ungkapnya.